Медведев повторил достижения Джоковича и Алькараса

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Российский теннисист Даниил Медведев стал одним из трёх действующих игроков с процентом побед 80+% на харде на турнирах Большого шлема, наряду с Новаком Джоковичем (89,3%) и Карлосом Алькарасом (82,8%), сообщает Opta Ace в социальной сети X. Процент побед Медведева составляет (80,5%, 58-14).

В матче второго круга Открытого чемпионата США Медведев обыграл венгра Фабиана Марожана.

В следующем круге Медведев сыграет с итальянцем Флавио Коболли, который в своём матче второго круга обыграл бельгийца Зузу Бергса.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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