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Даниил Медведев жестами обратился к болельщикам после матча US Open

Даниил Медведев жестами обратился к болельщикам после матча US Open
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Российский теннисист Даниил Медведев жестами обратился к болельщикам после матча второго круга Открытого чемпионата США.

US Open (м). 2-й круг
30 августа 2024, пятница. 02:10 МСК
Фабиан Марожан
51
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		2 6 5
6 		6 7 7
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В матче второго круга россиянин уверенно обыграл венгра Фабиана Марожана.

Ранее сообщалось, что Медведев стал одним из трёх действующих игроков с процентом побед 80+% на харде на турнирах Большого шлема. Он повторил достижения Новака Джокоича и Карлоса Алькараса.
В следующем круге Медведев сыграет с итальянцем Флавио Коболли, который в своём матче второго круга обыграл бельгийца Зузу Бергса.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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