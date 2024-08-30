Даниил Медведев жестами обратился к болельщикам после матча US Open

Российский теннисист Даниил Медведев жестами обратился к болельщикам после матча второго круга Открытого чемпионата США.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В матче второго круга россиянин уверенно обыграл венгра Фабиана Марожана.

Ранее сообщалось, что Медведев стал одним из трёх действующих игроков с процентом побед 80+% на харде на турнирах Большого шлема. Он повторил достижения Новака Джокоича и Карлоса Алькараса.

В следующем круге Медведев сыграет с итальянцем Флавио Коболли, который в своём матче второго круга обыграл бельгийца Зузу Бергса.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.