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Медведев – о матче с Марожаном: чувствовал себя так, будто попал в итальянский ресторан

Российский теннисист Даниил Медведев высказался об атмосфере во время матча второго круга с венгром Фабианом Марожаном на Открытом чемпионате США.

«Что касается матча, то я чувствовал себя так, будто попал в итальянский ресторан. Еда великолепная. Послевкусие великолепное. Но голова… весь матч я думал: «Постарайся сосредоточиться, постарайся сосредоточиться», — сказал Медведев после матча.

В следующем круге Медведев сыграет с итальянцем Флавио Коболли, который в своём матче второго круга обыграл бельгийца Зузу Бергса.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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