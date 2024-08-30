Каролина Возняцки обыграла Ренату Сарасуа и вышла в 3-й круг US Open — 2024

В ночь с 29 на 30 августа мск в Нью-Йорке (США) завершился матч 2-го круга US Open — 2024 в женском одиночном разряде между бывшей первой ракеткой мира Каролиной Возняцки из Дании и 92-й в рейтинге WTA мексиканкой Ренатой Сарасуа. Победу в двух сетах одержала Возняцки — 6:3, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 49 минут. Возняцки один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. Сарасуа не выполнила ни одного эйса при одной двойной ошибке и выиграла за матч два брейк-пойнта из семи заработанных.

В 3-м круге US Open — 2024 Каролина Возняцки встретится со 143-й ракеткой мира француженкой Джессикой Понше, которая прошла 2-й круг без борьбы из-за снятия с турнира четвёртой ракетки мира Елены Рыбакиной, представляющей Казахстан.