Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каролина Возняцки — Рената Сарасуа, результат матча 30 августа 2024, счет 2:0 (6:3, 6:3), 2-й круг US Open — 2024

Каролина Возняцки обыграла Ренату Сарасуа и вышла в 3-й круг US Open — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 29 на 30 августа мск в Нью-Йорке (США) завершился матч 2-го круга US Open — 2024 в женском одиночном разряде между бывшей первой ракеткой мира Каролиной Возняцки из Дании и 92-й в рейтинге WTA мексиканкой Ренатой Сарасуа. Победу в двух сетах одержала Возняцки — 6:3, 6:3.

US Open (ж). 2-й круг
30 августа 2024, пятница. 04:35 МСК
Каролина Возняцки
71
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Рената Сарасуа
92
Мексика
Рената Сарасуа
Р. Сарасуа

Продолжительность матча составила 1 час 49 минут. Возняцки один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. Сарасуа не выполнила ни одного эйса при одной двойной ошибке и выиграла за матч два брейк-пойнта из семи заработанных.

В 3-м круге US Open — 2024 Каролина Возняцки встретится со 143-й ракеткой мира француженкой Джессикой Понше, которая прошла 2-й круг без борьбы из-за снятия с турнира четвёртой ракетки мира Елены Рыбакиной, представляющей Казахстан.

Календарь матчей US Open - 2024
Турнирная сетка US Open - 2024
Материалы по теме
Возняцки — о подготовке к US Open: не думаю, что когда-либо была настолько больна
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android