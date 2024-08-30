Алькарас завершил своё выступление на US Open, потерпев поражение в матче 2-го круга
Поделиться
Испанский теннисист Карлос Алькарас завершил выступление на Открытом чемпионате США – 2024. В матче 2-го круга турнира испанец проиграл представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 1:6, 5:7, 4:6.
US Open (м). 2-й круг
30 августа 2024, пятница. 04:20 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|5
|4
|
|7
|6
74
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Продолжительность встречи составила 2 часа 21 минуту. За это время Алькарас выполнил два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника одна подача навылет, семь двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 9.
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 августа 2024
-
06:37
-
06:27
-
06:26
-
05:08
-
04:46
-
04:35
-
04:21
-
04:15
-
03:58
-
03:19
-
02:47
-
02:12
-
01:28
-
00:57
-
00:51
-
00:49
-
00:39
- 29 августа 2024
-
23:53
-
23:40
-
23:15
-
23:05
-
22:50
-
22:36
-
22:27
-
22:15
-
21:55
-
21:50
-
21:41
-
21:39
-
21:17
-
20:56
-
20:55
-
20:45
-
20:41
-
20:32