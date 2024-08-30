Алькарас завершил своё выступление на US Open, потерпев поражение в матче 2-го круга

Испанский теннисист Карлос Алькарас завершил выступление на Открытом чемпионате США – 2024. В матче 2-го круга турнира испанец проиграл представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 1:6, 5:7, 4:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа 21 минуту. За это время Алькарас выполнил два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника одна подача навылет, семь двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 9.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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