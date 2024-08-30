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US Open — 2024, женщины: результаты 4-го игрового дня 29-30 августа мск, сетка соревнований

US Open — 2024, женщины: результаты 4-го игрового дня, сетка соревнований
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29 августа и в ночь с 29 на 30 августа мск на Открытом чемпионате США по теннису (US Open — 2024) прошёл четвёртый игровой день у женщин. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами матчей с участием наиболее популярных игроков. Победители в каждой паре выделены курсивом.

Результаты четвёртого игрового дня 29-30 августа мск на US Open — 2024 у женщин:

  • Анна Бондарь (Венгрия) — Анна Калинская (Россия, 15) — 2:6, 4:6.
  • Клара Таусон (Дания) — Диана Шнайдер (Россия, 18) — 4:6, 4:6.
  • Наоми Осака (Япония, WC) — Каролина Мухова (Чехия) — 3:6, 6:7 (5:7).
  • Мари Боузкова (Чехия) — Людмила Самсонова (Россия, 16) — 6:3, 6:7 (1:7), 3:6.
  • Мирра Андреева (Россия, 21)Эшлин Крюгер (США) — 1:6, 4:6.
  • Варвара Лепченко (США, Q) — Анастасия Потапова (Россия) — 3:6, 4:6.
  • Ига Свёнтек (Польша, 1) — Эна Сибахара (Япония, Q) — 6:0, 6:1.
  • Софья Кенин (США) — Джессика Пегула (США, 6) — 6:7 (4:7), 3:6.
  • Элизабетта Коччаретто (Италия) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 25) — 7:5, 1:6, 2:6.
  • Каролина Возняцки (Дания) — Рената Сарасуа (Мексика) — 6:3, 6:3.
Календарь матчей US Open - 2024
Турнирная сетка US Open - 2024
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