US Open — 2024, женщины: результаты 4-го игрового дня, сетка соревнований

29 августа и в ночь с 29 на 30 августа мск на Открытом чемпионате США по теннису (US Open — 2024) прошёл четвёртый игровой день у женщин. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами матчей с участием наиболее популярных игроков. Победители в каждой паре выделены курсивом.

Результаты четвёртого игрового дня 29-30 августа мск на US Open — 2024 у женщин:

Анна Бондарь (Венгрия) — Анна Калинская (Россия, 15) — 2:6, 4:6.

— 2:6, 4:6. Клара Таусон (Дания) — Диана Шнайдер (Россия, 18) — 4:6, 4:6.

— 4:6, 4:6. Наоми Осака (Япония, WC) — Каролина Мухова (Чехия) — 3:6, 6:7 (5:7).

— 3:6, 6:7 (5:7). Мари Боузкова (Чехия) — Людмила Самсонова (Россия, 16) — 6:3, 6:7 (1:7), 3:6.

— 6:3, 6:7 (1:7), 3:6. Мирра Андреева (Россия, 21) — Эшлин Крюгер (США) — 1:6, 4:6.

— — 1:6, 4:6. Варвара Лепченко (США, Q) — Анастасия Потапова (Россия) — 3:6, 4:6.

— 3:6, 4:6. Ига Свёнтек (Польша, 1) — Эна Сибахара (Япония, Q) — 6:0, 6:1.

— Эна Сибахара (Япония, Q) — 6:0, 6:1. Софья Кенин (США) — Джессика Пегула (США, 6) — 6:7 (4:7), 3:6.

— 6:7 (4:7), 3:6. Элизабетта Коччаретто (Италия) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 25) — 7:5, 1:6, 2:6.

— 7:5, 1:6, 2:6. Каролина Возняцки (Дания) — Рената Сарасуа (Мексика) — 6:3, 6:3.