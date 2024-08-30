Испанские теннисисты установили национальный антирекорд XXI века на US Open — 2024

В ночь с 29 на 30 августа мск третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас завершил выступление на проходящем в Нью-Йорке Открытом чемпионате США (US Open — 2024) в мужском одиночном разряде. В матче 2-го круга турнира Алькарас проиграл в трёх сетах представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу — 1:6, 5:7, 4:6.

После поражения Алькараса в мужской одиночной сетке US Open — 2024 не осталось испанских игроков. Ранее из розыгрыша также во 2-м круге выбыли Роберто Карбальес-Баэна (55-й в рейтинге ATP), Роберто Баутиста-Агут (67-й) и Педро Мартинес-Портеро (43-й). Ещё четыре испанца вылетели в 1-м круге — Хауме Мунар (84-й), Альберт Рамос-Виньолас (122-й), Пабло Карреньо-Буста (213-й) и Алехандро Давидович-Фокина (59-й).

Тем самым испанцы установили национальный антирекорд в XXI веке: предыдущий случай, когда в третьем круге мужской одиночной сетки US Open не осталось ни одного игрока из Испании, произошёл в 1999 году.