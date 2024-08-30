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US Open — 2024, мужчины: результаты 4-го игрового дня, сетка соревнований

US Open — 2024, мужчины: результаты 4-го игрового дня, сетка соревнований
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29 августа и в ночь с 29 на 30 августа мск на Открытом чемпионате США по теннису (US Open — 2024) прошёл четвёртый игровой день у мужчин. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами матчей с участием наиболее популярных игроков. Победители в каждой паре выделены курсивом.

Результаты четвёртого игрового дня 29-30 августа мск на US Open — 2024 у мужчин:

  • Томаш Махач (Чехия) — Себастьян Корда (США, 16) — 6:4, 6:2, 6:4.
  • Джордан Томпсон (Австралия) — Хуберт Хуркач (Польша, 7) — 7:6 (7:2), 6:1, 7:5.
  • Маттео Арнальди (Италия, 30)Роман Сафиуллин (Россия) — 6:2, 6:4, 6:4.
  • Янник Синнер (Италия, 1) — Алекс Михельсен (США) — 6:4, 6:0, 6:2.
  • Алекс де Минор (Австралия, 10) — Отто Виртанен (Финляндия, Q) — 7:5, 6:1, 7:6 (7:3).
  • Макс Пёрселл (Австралия) — Томми Пол (США, 14) — (5:7, 0:6, 0:1 — отказ).
  • Фабиан Марожан (Венгрия) — Даниил Медведев (Россия, 5) — 3:6, 2:6, 6:7 (5:7).
  • Карлос Алькарас (Испания, 3) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — 1:6, 5:7, 4:6.

Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом у мужчин является серб Новак Джокович.

Турнирная сетка US Open — 2024
Календарь матчей US Open — 2024
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