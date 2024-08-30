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Карлос Алькарас прокомментировал своё поражение во 2-м круге US Open — 2024

Карлос Алькарас прокомментировал своё поражение во 2-м круге US Open — 2024
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас дал комментарий после своего поражения в матче 2-го круга US Open — 2024 от 74-го в мировой классификации нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа — 1:6, 5:7, 4:6.

US Open (м). 2-й круг
30 августа 2024, пятница. 04:20 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		5 4
6 		7 6
             
Ботик ван де Зандсхулп
74
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп

«Сейчас я думаю, что я не меняюсь… вот в чём проблема. Чувствовал ли я когда-нибудь, что не знаю, что делать во время матча? Да, такое случалось несколько раз. После каждого матча, в котором у меня возникали такая проблема, я всегда говорил одно и то же: «Я должен подумать об этом». Сейчас думаю, что не меняюсь. В этом и проблема.

Если я не изменюсь, мне будет очень тяжело, если я хочу стать лучше. Я не могу много сказать об этом. Во время матча в моем сознании шла борьба с самим собой. В теннисе вы играете против того, кто хочет того же, что и вы. Победить. Вы должны быть максимально спокойным, чтобы в голове были правильные мысли», — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.

После поражения Карлоса Алькараса от Ботика ван де Зандсхулпа в мужской одиночной сетке US Open — 2024 не осталось ни одного испанского теннисиста. При этом в основной сетке турнира стартовали восемь спортсменов из Испании.

Календарь матчей US Open - 2024
Турнирная сетка US Open - 2024
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