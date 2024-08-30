Карлос Алькарас прокомментировал своё поражение во 2-м круге US Open — 2024

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас дал комментарий после своего поражения в матче 2-го круга US Open — 2024 от 74-го в мировой классификации нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа — 1:6, 5:7, 4:6.
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«Сейчас я думаю, что я не меняюсь… вот в чём проблема. Чувствовал ли я когда-нибудь, что не знаю, что делать во время матча? Да, такое случалось несколько раз. После каждого матча, в котором у меня возникали такая проблема, я всегда говорил одно и то же: «Я должен подумать об этом». Сейчас думаю, что не меняюсь. В этом и проблема.
Если я не изменюсь, мне будет очень тяжело, если я хочу стать лучше. Я не могу много сказать об этом. Во время матча в моем сознании шла борьба с самим собой. В теннисе вы играете против того, кто хочет того же, что и вы. Победить. Вы должны быть максимально спокойным, чтобы в голове были правильные мысли», — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.
После поражения Карлоса Алькараса от Ботика ван де Зандсхулпа в мужской одиночной сетке US Open — 2024 не осталось ни одного испанского теннисиста. При этом в основной сетке турнира стартовали восемь спортсменов из Испании.
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