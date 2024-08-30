Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

US Open — 2024, мужчины: расписание 5-го игрового дня

US Open — 2024, мужчины: расписание 5-го игрового дня
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 29 августа, состоится пятый игровой день на Открытом чемпионате США — 2024 в мужском одиночном разряде. На корт выйдет россиянин шестая ракетка мира Андрей Рублёв.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих поединков. Время начала соревнований носит предварительный характер.

  • 20:30 — Фрэнсис Тиафо (США) — Бен Шелтон (США)
  • 21:00 — Таллон Грикспор (Нидерланды) — Григор Димитров (Болгария)
  • 21:00 — Андрей Рублёв (Россия) — Иржи Легечка (Чехия)
  • 21:00 — Франсиско Комесанья (Аргентина) — Тейлор Фритц (США)
  • 23:00 — Брэндон Накашима (США) — Лоренцо Музетти (Италия)
  • 00:00 — Каспер Рууд (Норвегия) — Цзюнчэн Шан (Китай)
  • 02:00 — Алексей Попырин (Австралия) — Новак Джокович (Сербия)
  • 03:30 — Томас Мартин Этчеверри (Аргенитна) — Александр Зверев (Германия)
US Open - 2024. Календарь (М)
US Open - 2024. Сетка (М)
Материалы по теме
Карлос Алькарас прокомментировал своё поражение во 2-м круге US Open — 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android