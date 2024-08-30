US Open — 2024, мужчины: расписание 5-го игрового дня
Сегодня, 29 августа, состоится пятый игровой день на Открытом чемпионате США — 2024 в мужском одиночном разряде. На корт выйдет россиянин шестая ракетка мира Андрей Рублёв.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих поединков. Время начала соревнований носит предварительный характер.
- 20:30 — Фрэнсис Тиафо (США) — Бен Шелтон (США)
- 21:00 — Таллон Грикспор (Нидерланды) — Григор Димитров (Болгария)
- 21:00 — Андрей Рублёв (Россия) — Иржи Легечка (Чехия)
- 21:00 — Франсиско Комесанья (Аргентина) — Тейлор Фритц (США)
- 23:00 — Брэндон Накашима (США) — Лоренцо Музетти (Италия)
- 00:00 — Каспер Рууд (Норвегия) — Цзюнчэн Шан (Китай)
- 02:00 — Алексей Попырин (Австралия) — Новак Джокович (Сербия)
- 03:30 — Томас Мартин Этчеверри (Аргенитна) — Александр Зверев (Германия)
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