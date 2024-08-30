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Бывший тренер Рыбакиной Вуков исключён из списка тренеров WTA — источник

Бывший тренер Рыбакиной Вуков исключён из списка тренеров WTA — источник
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Бывший тренер четвёртой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной Стефано Вуков был исключён из списка тренеров WTA и отстранён от участия в турнире. Это произошло после того, как Елена снялась с Открытого чемпионата США — 2024 незадолго до матча второго круга. Об этом сообщает журналист, ведущий теннисного подкаста Крейг Шапиро в социальных сетях.

«В данный момент надёжные источники сообщают мне, что Вуков был исключён из официального списка тренеров WTA, что означает запрет», — написал Шапиро в социальных сетях.

Напомним, Елена Рыбакина в социальных сетях сообщила, что прекращает сотрудничество с хорватским тренером Стефано Вуковым после пяти лет работы.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф.

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