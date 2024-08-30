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«Ошеломляет». ATP отреагировала на поражение Алькараса во втором круге US Open

«Ошеломляет». ATP отреагировала на поражение Алькараса во втором круге US Open
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) отреагировала на поражение третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса во втором круге турнира «Большого шлема» US Open — 2024.

«Заявление сделано. Ботик ван де Зандсхулп ошеломляет Алькараса и сдвигает его в «Большом яблоке», — написала организация в социальных сетях.

Напомним, Карлос Алькарас в матче второго круга турнира проиграл представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 1:6, 5:7, 4:6.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

US Open - 2024. Календарь (М)
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