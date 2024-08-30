US Open — 2024, женщины: расписание 5-го игрового дня

Сегодня, 30 августа, состоится пятый игровой день на Открытом чемпионате США — 2024 в женском одиночном разряде. На корт выйдет российская теннисистка Екатерина Александрова.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих поединков. Время начала соревнований носит предварительный характер.