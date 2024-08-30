US Open — 2024, женщины: расписание 5-го игрового дня
Сегодня, 30 августа, состоится пятый игровой день на Открытом чемпионате США — 2024 в женском одиночном разряде. На корт выйдет российская теннисистка Екатерина Александрова.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих поединков. Время начала соревнований носит предварительный характер.
- 18:00 — Паула Бадоса (Испания) — Елена-Габриэла Русе (Румыния)
- 18:00 — Чжэн Циньвэнь (Китай) — Юле Нимайер (Германия)
- 19:00 — Элина Свитолина (Украина) — Кори Гауфф (США)
- 19:30 — Эмма Наварро (США) — Марта Костюк (Украина)
- 19:30 — Виктория Азаренко (Беларусь) — Ван Яфань (Китай)
- 19:30 — Донна Векич (Хорватия) — Питон Стирнс (США)
- 02:00 — Мэдисон Кис (США) — Элисе Мертенс (Бельгия)
- 04:00 — Екатерина Александрова (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь)
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