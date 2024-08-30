«Моё сердце умирает после каждого проигрыша». Осака — о поражении от Муховой на US Open

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала поражение во втором круге турнира «Большого шлема» US Open — 2024 в матче с 52-й ракеткой мира чешской теннисисткой Каролиной Муховой.

«Чувствую, что возвращаюсь после беременности, но и в 2022 году я не была лучшей версией себя. В каком-то смысле мне пришлось навёрстывать упущенное, и в то же время пытаюсь пройти через это. Было немного сложно. Очевидно, что могу судить о своей работе только по результатам. Чувствую себя быстрее, лучше. Но я проиграла во втором круге, так что это немного неприятно. Но также было весело играть во многих турнирах. Смогла побывать в разных городах, в которых раньше не была… Тяжело, потому что принимаю эти поражения близко к сердцу. Драматическое слово… но чувствую, что моё сердце умирает после каждого проигрыша. Очень хреново. Но я стараюсь быть более зрелой, учиться и больше говорить о них», — сказала Осака на пресс-конференции.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.