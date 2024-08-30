Прервалась победная серия Алькараса из 15 матчей на турнирах «Большого шлема»

Прервалась победная серия третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса из 15 матчей на турнирах «Большого шлема». Это произошло на Открытом чемпионате США — 2024, где Алькарас во втором круге в трёх сетах уступил представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 1:6, 5:7, 4:6.

Алькарас впервые с Уимблдона — 2021 выбыл на турнире «Большого шлема» во втором раунде. После поражения Карлоса в мужской одиночной сетке US Open — 2024 не осталось испанских игроков. При этом в основной сетке турнира стартовали восемь спортсменов из этой страны.

Испанцы установили национальный антирекорд в XXI веке: предыдущий случай, когда в третьем круге мужской одиночной сетки US Open не осталось ни одного игрока из Испании, произошёл в 1999 году.