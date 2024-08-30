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Прервалась победная серия Алькараса из 15 матчей на турнирах «Большого шлема»

Прервалась победная серия Алькараса из 15 матчей на турнирах «Большого шлема»
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Прервалась победная серия третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса из 15 матчей на турнирах «Большого шлема». Это произошло на Открытом чемпионате США — 2024, где Алькарас во втором круге в трёх сетах уступил представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 1:6, 5:7, 4:6.

Алькарас впервые с Уимблдона — 2021 выбыл на турнире «Большого шлема» во втором раунде. После поражения Карлоса в мужской одиночной сетке US Open — 2024 не осталось испанских игроков. При этом в основной сетке турнира стартовали восемь спортсменов из этой страны.

Испанцы установили национальный антирекорд в XXI веке: предыдущий случай, когда в третьем круге мужской одиночной сетки US Open не осталось ни одного игрока из Испании, произошёл в 1999 году.

US Open - 2024. Календарь (М)
US Open - 2024. Сетка (М)
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