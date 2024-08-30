Медведев может стать 2-й ракеткой мира после вылета Алькараса с US Open при двух условиях

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев может обогнать третью ракетку мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса в мировом рейтинге, став второй ракеткой, если одержит победу на турнире «Большого шлема» US Open — 2024, даже если сербский теннисист Новак Джокович дойдёт до финала.

При этом четвёртая ракетка немецкий теннисист Александр Зверев должен дойти максимум до четвёртого круга. Итальянский теннисист Янник Синнер всё равно останется лидером рейтинга.

В третьем круге US Open — 2024 Даниил Медведев встретится с 31-й ракеткой мира итальянским теннисистом Флавио Коболли. Карлос Алькарас во втором круге уступил представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 1:6, 5:7, 4:6.