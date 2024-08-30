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«Агрессивно». Соперник Алькараса — о победе над испанцем во втором круге US Open — 2024

«Агрессивно». Соперник Алькараса — о победе над испанцем во втором круге US Open — 2024
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74-я ракетка мира Ботик ван де Зандсхулп из Нидерландов прокомментировал победу над третьей ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькаросом в матче второго круга на Открытом чемпионате США — 2024.

«Думаю, он играет невероятно агрессивно, старается часто выходить вперёд. Сегодня попытался обыграть его, немного приподнявшись и подойдя очень близко к сетке, так что он не смог этого сделать. Я отлично поработал впереди. Отлично справлялся, но он тот, кто может делать всё. У него есть форхенд, он может бить дроп-шотом, попадать в аут. Он может делать всё с теннисным мячом, и именно поэтому с ним так удивительно сложно играть», — сказал ван де Зандсхулп на пресс-конференции.

US Open (м). 2-й круг
30 августа 2024, пятница. 04:20 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		5 4
6 		7 6
             
Ботик ван де Зандсхулп
74
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп

В третьем круге Ботик ван де Зандсхулп встретится с 25-й ракеткой мира из Великобритании Джеком Дрэйпером.

US Open - 2024. Календарь (М)
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