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Рублёв — Легечка: где смотреть, во сколько начало матча третьего круга US Open

Рублёв — Легечка: где смотреть, во сколько начало матча третьего круга US Open
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Сегодня, 30 августа, состоятся матчи третьего круга турнира «Большого шлема» US Open — 2024, где встретятся шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 38-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка. Встреча запланирована на 21:00 мск.

US Open (м). 3-й круг
30 августа 2024, пятница. 21:00 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Иржи Легечка
38
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

Прямые трансляции матчей будут осуществлять ESPN и Tennis Channel. В России официально прямые трансляции US Open увидеть нельзя. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт личных встреч равный — 2-2. Рублёв выиграл со счётом 4:6, 7:6 (7:1), 6:2 на грунте во втором круге Белграда-2022 и 6:4, 6:2 во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе-2023. Легечка победил 4:6, 6:4, 6:3 в четвертьфинале Дохи-2023 и 6:4, 6:4 в третьем раунде Индиан-Уэллса-2024.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

US Open - 2024. Календарь (М)
US Open - 2024. Сетка (М)
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