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Джокович — Попырин: где смотреть, во сколько начало матча третьего круга US Open

Джокович — Попырин: где смотреть, во сколько начало матча третьего круга US Open
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В матче третьего круга на Открытом чемпионате США — 2024 встретятся вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и 28-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин. Встреча запланирована на 31 августа (2:00 мск).

US Open (м). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 02:00 МСК
Алексей Попырин
28
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Прямые трансляции матчей будут осуществлять ESPN и Tennis Channel. В России официально прямые трансляции US Open увидеть нельзя.

Свет личных встреч — 3-0 в пользу Новака Джоковича. Он обыграл австралийца в первом круге турнира в Токио в 2019 году со счётом 6:4, 6:2, во втором круге Australian Open — 2024 со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 6:3 и ы третьем круге Уимблдона — 2024 со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

US Open - 2024. Календарь (М)
US Open - 2024. Сетка (М)
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