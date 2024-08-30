Джокович — Попырин: где смотреть, во сколько начало матча третьего круга US Open

В матче третьего круга на Открытом чемпионате США — 2024 встретятся вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и 28-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин. Встреча запланирована на 31 августа (2:00 мск).

Прямые трансляции матчей будут осуществлять ESPN и Tennis Channel. В России официально прямые трансляции US Open увидеть нельзя.

Свет личных встреч — 3-0 в пользу Новака Джоковича. Он обыграл австралийца в первом круге турнира в Токио в 2019 году со счётом 6:4, 6:2, во втором круге Australian Open — 2024 со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 6:3 и ы третьем круге Уимблдона — 2024 со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.