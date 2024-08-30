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«Мы играем по-другому». Медведев — об изменениях тенниса в сравнении с Джоковичем

«Мы играем по-другому». Медведев — об изменениях тенниса в сравнении с Джоковичем
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как его игра развивается с годами.

«Успех всегда важен, и ты пытаешься оглянуться назад, чтобы увидеть, что сработало хорошо. С возрастом ты прогрессируешь. Иногда твои удары немного меняются. Наблюдаешь за Новаком, когда он выиграл свой первый Открытый чемпионат Австралии по теннису. Вероятно, сейчас мы играем совсем по-другому, и это нормально. Стараюсь помнить хорошие времена, и, возможно, мне приходится делать то же самое, что и раньше, пытаюсь изучать новые вещи и совмещать их», — сказал Медведев на пресс-конференции.

На Открытом чемпионата США — 2024 Даниил Медведев во втором круге обыграл 51-ю ракетку мира из Венгрии Фабиана Марожана со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:5). В следующем круге россиянин встретится с 31-й ракеткой мира итальянским теннисистом Флавио Коболли.

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