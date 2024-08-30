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«Никто не думал». Петрова — о старте Медведева и Рублёва на US Open — 2024

«Никто не думал». Петрова — о старте Медведева и Рублёва на US Open — 2024
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Бронзовый призёр Олимпийских игр в парном разряде, бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном рейтингах Надежда Петрова высказалась об игре российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублёва на старте US Open — 2024.

«Игра Медведева, как и Рублёва, меня вполне устраивает, мне всё нравится. Никто не думал, что ребята будут [в первых кругах] выигрывать вчистую, не уступая сетов. У Медведева в первом круге был непростой и опытный серб, с которым надо играть в хороший теннис, чтобы его обыграть, просто так он матчей не проигрывает. Так оно и было, в конце Даня сделал своё дело.

У Рублёва второй круг прошёл просто невероятно. Француз творил просто какие-то чудеса: мощные удары, разгон ракетки хлёсткий, быстрая рука, мощная подача. И Андрею ничего не оставалось, как бегать из угла в угол, тащить сложные мячи, стараться вернуть их больше на ту сторону. Француз поначалу ничего не давал сделать — брейк в первом, брейк во втором сете. Был очень интересный, качественный теннис, но было понятно, что этот уровень такой игрок больше двух сетов не сможет держать. Так и произошло, пошёл спад, он физически просел — третий сет просто отходил. В четвёртом стал какие-то удары налаживать. Но Рублёв другого уровня — у него больше опыта, больше уверенности, больше опыта игры на турнирах «Большого шлема». И за счёт физических качеств дожал француза. Хорошая волевая победа, которая поможет Андрею дальше двигаться по сетке», — приводит слова Петровой ТАСС.

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