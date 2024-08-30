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«Мне плохо, не хочу, чтобы всё так закончилось». Пол — о снятии Пёрселла на US Open

«Мне плохо, не хочу, чтобы всё так закончилось». Пол — о снятии Пёрселла на US Open
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14-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол высказался о снятии 97-й ракетки мира австралийского теннисиста Макса Пёрселла во втором круге Открытого чемпионата США — 2024.

«Очень странно, когда ты находишься в такой ситуации, потому что стараешься не думать. Ты видишь, как он страдает на другой стороне площадки, и пытаешься не думать: «Когда же он перестанет играть?» Потому что, как только у тебя появляются такие мысли, ты теряешь концентрацию. Мне плохо, не хочу, чтобы всё так закончилось, но я рад перейти к следующему раунду, каким бы он ни был», — сказал Пол на пресс-конференции.

В третьем круге US Open — 2024 Пол встетится с 143-й ракеткой мира канадским теннисистом Габриэлем Диалло.

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