Гауфф — Свитолина: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга US Open — 2024

Сегодня, 30 августа, состоятся матчи третьего круга женского одиночного разряда на Открытом чемпионате США — 2024, где встретятся третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф и 28-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина. Встреча запланирована на 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт личных встреч равный — 1-1. Свитолина победила в двух сетах во втором круге Australian Open — 2021 (6:4, 6:3), а Гауфф выиграла финал Окленда на старте нынешнего сезона (6:7 (4:7), 6:3, 6:3).

Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.