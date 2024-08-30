Чесноков: не вижу сенсации в поражении Андреевой от Крюгер на US Open

Заслуженный мастер спорта российский экс-теннисист Андрей Чесноков прокомментировал поражение 23-й ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой во втором круге Открытого чемпионата США — 2024.

«Я не вижу сенсации в поражении Мирры. Она сделала много невынужденных ошибок при счёте 5:2, когда была подача Крюгер. Эшлин играла феноменально. С любой точки, куда бы ни подбегала, играла остро и невероятно точно. Мирра даже со своими хорошими ногами где-то не успевала. Крюгер уверенно и плотно вела матч, а Мирра стала делать невынужденные ошибки. Потом уже даже не понимала, за счёт чего может переломить ход матча», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф.