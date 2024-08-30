Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чесноков: не вижу сенсации в поражении Андреевой от Крюгер на US Open

Чесноков: не вижу сенсации в поражении Андреевой от Крюгер на US Open
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный мастер спорта российский экс-теннисист Андрей Чесноков прокомментировал поражение 23-й ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой во втором круге Открытого чемпионата США — 2024.

«Я не вижу сенсации в поражении Мирры. Она сделала много невынужденных ошибок при счёте 5:2, когда была подача Крюгер. Эшлин играла феноменально. С любой точки, куда бы ни подбегала, играла остро и невероятно точно. Мирра даже со своими хорошими ногами где-то не успевала. Крюгер уверенно и плотно вела матч, а Мирра стала делать невынужденные ошибки. Потом уже даже не понимала, за счёт чего может переломить ход матча», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф.

US Open - 2024. Календарь (Ж)
US Open - 2025. Сетка (Ж)
Материалы по теме
Эксклюзив
Чесноков: Рублёв прошёл испытание, следующий матч на USO должен играть в два раза лучше
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android