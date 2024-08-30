Чесноков прокомментировал поражение Алькараса во 2-м круге US Open — 2024

Заслуженный мастер спорта российский экс-теннисист Андрей Чесноков прокомментировал поражение третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса во втором круге Открытого чемпионата США — 2024.

«В первом сете Алькарас попал под танк. Ботик играл очень здорово. Из любой позиции играл очень активно и мощно, хорошо двигался. У него было большое преимущество в том, что хорошо видел пустое место, куда можно сыграть. Даже быстрые ноги Алькараса не могли добегать до всех мячей. Но я думал, что Алькарас вернётся, даже проигрывая 0:2 по сетам. Для меня это большая сенсация, но Ботик сыграл гениальный матч, один из лучших в карьере.

Алькарас сейчас сумел выиграть четыре турнира «Большого шлема». Его физические и психологические данные бесконечные. Алькарас не был готов, что Ботик сыграет такой матч. Проигрывая, другим игрокам это даёт шансы продвижения дальше по сетке. Если бы Алькарас выиграл у Ботика, они бы встретились с Медведевым в четвертьфинале», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.