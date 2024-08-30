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Александрова — Соболенко: где смотреть, во сколько начало матча третьего круга US Open

Александрова — Соболенко: где смотреть, во сколько начало матча третьего круга US Open
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В матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2024 встретятся 31-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова и вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко. Встреча запланирована на 31 августа и начнётся не ранее 4:00 мск.

US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 04:00 МСК
Екатерина Александрова
31
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Прямые трансляции матчей будут осуществлять ESPN и Tennis Channel. В России официально прямые трансляции US Open увидеть нельзя. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт личных встреч 3-2 в пользу Соболенко. Она выигрывала во втором круге Шэньчжэня-2019, четвертьфинале Санкт-Петербурга-2019 и четвёртом круге Уимблдона-2023. Александрова одержала победу в четвертьфинале Кубка Кремля — 2021 и в финале Хертогенбосха-2022.

Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

US Open - 2024. Календарь (Ж)
US Open - 2024. Сетка (Ж)
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