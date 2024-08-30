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Пробьются ли Андрей Рублёв и Екатерина Александрова в четвёртый круг US Open?

Сегодня, 30 августа, проходит очередной соревновательный день на Открытом чемпионате США — 2024. В матчах третьего круга сыграют россияне Андрей Рублёв и Екатерина Александрова.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: пробьются ли Андрей Рублёв и Екатерина Александрова в четвёртый круг US Open?

Проголосовать также можно здесь.

«Чемпионат » проведёт текстовые онлайн-трансляции встреч Рублёва и Александровой.

Напомним, Андрей Рублёв встретится с 38-й ракеткой мира чешским теннисистом Иржи Легечкой. Екатерина Александрова сыграет со второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси.

Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. Среди мужчин действующий чемпион — сербский теннисист Новак Джокович.