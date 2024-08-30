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«Мы оба немного клоуны». Шелтон — о предстоящем матче с Тиафо на US Open

«Мы оба немного клоуны». Шелтон — о предстоящем матче с Тиафо на US Open
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13-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал предстоящий матч третьего круга на Открытом чемпионате США — 2024 со своим соотечественником 20-й ракеткой мира Фрэнсисом Тиафо.

«Это тот тип матчей, который я люблю, ради которого живу. Это всё ещё похоже на отличный бой, который меня очень волнует. Знаю, что людям здесь это нравится, наверное, больше, чем мне. Он потрясающий, как и его аудитория. Я видел его игру на днях, мы хорошие друзья. Это будет битва, война, как в последние два раза.

Мы оба немного клоуны, особенно в раздевалке. Не думаю, что наши отношения вообще изменились. Я также думаю, что он сейчас очень сосредоточен и играет очень хорошо. Он играет гораздо лучше, чем в начале года. Одна из вещей, которые мне больше всего в нём нравятся, это то, что он может выключиться, когда находится за пределами площадки, в раздевалке или тусуется, но он может включиться, когда захочет, и уже находится на площадке. Всегда считал, что это круто и полезно иметь, потому что, очевидно, в раздевалке ты сидишь со многими соперниками. Ты обыграл большинство парней в раздевалке или проиграл им», — сказал Шелтон на пресс-конференции.

US Open (м). 3-й круг
30 августа 2024, пятница. 20:30 МСК
Бен Шелтон
13
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Фрэнсис Тиафо
20
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября.

US Open - 2024. Календарь (М)
US Open - 2024. Сетка (М)
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