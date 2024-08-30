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Американский журналист отреагировал на пост Хачанова после первого круга US Open

Американский журналист отреагировал на пост Хачанова после первого круга US Open
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Американский журналист Джон Вертхайм прокомментировал пост 22-й ракетки мира российского теннисиста Карена Хачанова, в котором он попросил аудиторию быть более снисходительной к поражениям.

«Теннисисты подвергаются насилию со стороны дегенератов спортивного азарта. Продукт настолько проблемный, что игрокам запрещено его использовать. Игроки не могут прекратить индивидуальное спонсорство азартных игр. Но туры/мероприятия зарабатывают на вывесках и «правах на данные»… основанных на данных, полученных от игроков. Понятно», — написал Вертхайм в социальных сетях.

Напомним, в матче первого круга Открытого чемпионата США — 2024 Карен Хачанов уступил 184-й ракетке мира из Великобритании Даниэлю Эвансу со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:7 (4:7), 6:4, 4:6.

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