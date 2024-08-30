Рублёв — Легечка: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга US Open

Сегодня, 30 августа, состоятся матчи третьего круга турнира «Большого шлема» US Open — 2024, где встретятся шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 38-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка. Встреча запланирована на 21:00 мск.
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«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи представителей России и Чехии.
Счёт личных встреч равный — 2-2. Рублёв выиграл со счётом 4:6, 7:6 (7:1), 6:2 на грунте во втором круге Белграда-2022 и 6:4, 6:2 во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе-2023. Легечка победил 4:6, 6:4, 6:3 в четвертьфинале Дохи-2023 и 6:4, 6:4 в третьем круге Индиан-Уэллса-2024.
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.
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