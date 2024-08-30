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«Для меня стало неожиданностью». Петрова — о поражении Касаткиной во втором круге US Open

«Для меня стало неожиданностью». Петрова — о поражении Касаткиной во втором круге US Open
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Бронзовый призёр Олимпийских игр в парном разряде, бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном рейтингах Надежда Петрова высказалась о поражении 13-й ракетки мира российской теннисистки Дарьи Касаткиной во втором круге Открытого чемпионата США — 2024.

«Наши топовые сеяные потихоньку проходят. К сожалению, в первых кругах уже были потери. Касаткина проиграла, и это для меня стало неожиданностью. Хотя соперница из Америки была непростой. А так — сенсации для себя я не подметила. Но очень интересно, как у наших девчонок будут складываться третьи круги. Екатерина Александрова идёт на Арину Соболенко, Анастасия Павлюченкова — на Игу Свёнтек. Интересно посмотреть, как Диана Шнайдер и Анастасия Потапова будут двигаться. Будет очень интересный третий круг», — приводит слова Петровой ТАСС.

Напомним, Дарья Касаткина во втором круге US Open — 2024 уступила 47-й ракетке мира американской теннисистке Питон Стирнс со счётом 1:6, 6:7 (3:7).

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