Александрова — Соболенко: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга US Open — 2024

В матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2024 встретятся 31-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова и вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко. Встреча запланирована на 31 августа и начнётся не ранее 4:00 мск.
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«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Счёт личных встреч 3-2 в пользу Соболенко. Она выигрывала во втором круге Шэньчжэня-2019, четвертьфинале Санкт-Петербурга-2019 и четвёртом круге Уимблдона-2023. Александрова одержала победу в четвертьфинале Кубка Кремля — 2021 и в финале Хертогенбосха-2022.
Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.
- 30 августа 2024
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