«Могла намного лучше». Осака сравнила матч с Остапенко и с Муховой на US Open — 2024

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака сравнила матч второго круга с 52-й ракеткой мира чешской теннисисткой Каролиной Муховой и матч первого круга с 10-й ракеткой мира Еленой Остапенко из Латвии на US Open — 2024.

«Думаю, этот матч сильно отличался от матча с Остапенко. Я чувствовала, что должна продолжать бороться. Думаю, играла не так идеально, как раньше, но не думаю, что можно играть идеально каждую игру. Не очень уверена. В напряжённые моменты нервничала и не знаю, придётся ли мне привыкать к этому чувству, особенно на больших кортах. Если отбросить разочарование, очень горжусь собой за то, что у меня было так много возможностей, и при этом думаю, что могла бы сыграть намного лучше», — сказала Осака на пресс-конференции.

Напомним, на Открытом чемпионате США — 2024 Наоми Осака в первом круге обыграла Елену Остапенко со счётом 6:3, 6:2. Во второй круге представительница Японии уступила Каролине Муховой со счётом 3:6, 6:7 (5:7).