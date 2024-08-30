Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев стал лидером по двойным ошибкам на US Open — 2024 по итогам двух кругов

Даниил Медведев стал лидером по двойным ошибкам на US Open — 2024 по итогам двух кругов
Аудио-версия:
Комментарии

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев стал единоличным лидером по двойным ошибкам на Открытом чемпионате США — 2024 по итогам двух кругов. На его счету 21 двойная ошибка.

Во втором круге US Open — 2024 Медведев обыграл 51-ю ракетку мира венгерского теннисиста Фабиана Марожана со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:5). В следующем круге Даниил Медведев встретится с 31-й ракеткой мира итальянским теннисистом Флавио Коболли.

Ранее стало известно, что Даниил Медведев может обогнать третью ракетку мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса в мировом рейтинге, став второй ракеткой, при двух условиях.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл Даниила Медведева.

Материалы по теме
Медведев может стать 2-й ракеткой мира после вылета Алькараса с US Open при двух условиях
US Open - 2024. Календарь (М)
US Open - 2024. Сетка (М)
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android