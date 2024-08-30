Хольгер Руне: когда меня называют дерьмом, воспринимаю это как странный комплимент

15-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал неудачное выступление на US Open — 2024. В первом круге датчанин со счётом 2:6, 1:6, 4:6 проиграл 50-й ракетке мира американцу Брэндону Накашиме.

«Своими результатами я недоволен, но мне нужно помнить о том, что мне 21 год. Я вхожу в топ-15 во всём мире, добился самого высокого рейтинга в истории мужского тенниса моей страны. Поэтому когда СМИ, «эксперты» или случайные люди называют меня дерьмом, воспринимаю это как странный комплимент.

Они ожидают от меня всего и быстрее. Мне тоже нравится, когда на пути к цели всё двигается на скорости Формулы-1. Но жизнь не всегда такова. Всем молодым людям и игрокам, которые терпят поражения в спорте или чувствуют себя неудачником: будьте сильными, это часть пути к успеху. Необходимо определённое количество темноты, чтобы наслаждаться дневным светом», — написал Руне на своей странице в социальных сетях.