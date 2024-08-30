Хуберт Хуркач прекратил сотрудничество с тренером, с которым выиграл все титулы

Седьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач прекратил сотрудничество с тренером Крейгом Бойнтоном. Они работали вместе с 2019 года.

«Прошлые пять лет были особенными. Мы пережили несколько невероятных взлётов, сильно выросли вместе, но, к сожалению, иногда хорошему приходит конец. Мы с Хуби согласились пойти разными путями. Очень благодарен за всё наше время вместе», — написал Бойнтон на своей странице в соцсетях.

Под руководством Бойнтона Хуркач выиграл все свои восемь титулов в одиночном разряде, включая два серии «Мастерс». В паре Хуберт завоевал четыре титула, в числе которых два «Мастерса». На US Open — 2024 поляк проиграл во втором круге Джордану Томпсону в трёх сетах — 6:7 (2:7), 1:6, 5:7.