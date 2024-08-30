Диана Шнайдер стала автором самой сильной подачи среди женщин на первой неделе US Open

Российская теннисистка Диана Шнайдер и представительница Испании Паула Бадоса исполнили самую быструю подачу на первой игровой неделе Открытого чемпионата США — 195 км/час.

Напомним, в матче второго раунда Шнайдер обыграла 67-ю ракетку мира датскую теннисистку Клару Таусон. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4. Бадоса во втором круге оказалась сильнее представительницы США Тэйлор Таунсенд — 6:3, 7:5.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

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