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Александрова на данный момент сделала больше всех брейков среди женщин на US Open

Александрова на данный момент сделала больше всех брейков среди женщин на US Open
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Российская теннисистка Екатерина Александрова к этому моменту сделала больше всех брейков в одиночном разряде женского турнира US Open — 2024. На счету 31-й ракетки мира 13 реализованных брейк-пойнтов.

Напомним, в матче второго круга Александрова обыграла американку Иву Йович со счётом 4:6, 6:4, 7:5.

Сегодня, 30 августа, россиянка встретится со второй ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт личных встреч 3-2 в пользу Соболенко. Она выигрывала во втором круге Шэньчжэня-2019, четвертьфинале Санкт-Петербурга-2019 и четвёртом круге Уимблдона-2023. Александрова одержала победу в четвертьфинале Кубка Кремля — 2021 и в финале Хертогенбосха-2022.

Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

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