«Думал, он подарит больше бесплатных очков». Карлос Алькарас — о сенсационном поражении

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас оценил уровень своей игры в матче 2-го круга US Open — 2024, который завершился сенсационной победой нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа (74-й номер мирового рейтинга) — 1:6, 5:7, 4:6.

«Считаю, что он сыграл очень хорошо, показал отличный теннис. Я думал, что он подарит мне больше бесплатных очков, но не допускал ошибок. Это меня немного смутило, не знал, как с этим справиться. Мне не удалось повысить свой уровень.

Думаю, мой теннис всегда был на одном и том же уровне. Этого было недостаточно, чтобы иметь шанс на победу. Что могу сказать? Я не чувствовал себя хорошо, отбивая мяч, и допустил много ошибок. Когда я захотел вернуться, было уже слишком поздно», — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.