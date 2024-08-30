Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Думал, он подарит больше бесплатных очков». Карлос Алькарас — о сенсационном поражении

«Думал, он подарит больше бесплатных очков». Карлос Алькарас — о сенсационном поражении
Аудио-версия:
Комментарии

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас оценил уровень своей игры в матче 2-го круга US Open — 2024, который завершился сенсационной победой нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа (74-й номер мирового рейтинга) — 1:6, 5:7, 4:6.

US Open (м). 2-й круг
30 августа 2024, пятница. 04:20 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		5 4
6 		7 6
             
Ботик ван де Зандсхулп
74
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп

«Считаю, что он сыграл очень хорошо, показал отличный теннис. Я думал, что он подарит мне больше бесплатных очков, но не допускал ошибок. Это меня немного смутило, не знал, как с этим справиться. Мне не удалось повысить свой уровень.

Думаю, мой теннис всегда был на одном и том же уровне. Этого было недостаточно, чтобы иметь шанс на победу. Что могу сказать? Я не чувствовал себя хорошо, отбивая мяч, и допустил много ошибок. Когда я захотел вернуться, было уже слишком поздно», — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.

Материалы по теме
Карлос Алькарас прокомментировал своё поражение во 2-м круге US Open — 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android