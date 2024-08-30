«Думал, он подарит больше бесплатных очков». Карлос Алькарас — о сенсационном поражении

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас оценил уровень своей игры в матче 2-го круга US Open — 2024, который завершился сенсационной победой нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа (74-й номер мирового рейтинга) — 1:6, 5:7, 4:6.
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«Считаю, что он сыграл очень хорошо, показал отличный теннис. Я думал, что он подарит мне больше бесплатных очков, но не допускал ошибок. Это меня немного смутило, не знал, как с этим справиться. Мне не удалось повысить свой уровень.
Думаю, мой теннис всегда был на одном и том же уровне. Этого было недостаточно, чтобы иметь шанс на победу. Что могу сказать? Я не чувствовал себя хорошо, отбивая мяч, и допустил много ошибок. Когда я захотел вернуться, было уже слишком поздно», — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.
- 30 августа 2024
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