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Александрова и Эррани выиграли больше всего очков на приёме первой подачи на US Open

Александрова и Эррани выиграли больше всего очков на приёме первой подачи на US Open
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Российская теннисистка Екатерина Александрова и представительница Италии Сара Эррани выиграли больше всего очков на приёме первой подачи после первых двух кругов на Открытом чемпионате США — 2024 — по 54.

Напомним, в матче второго круга Александрова обыграла американку Иву Йович со счётом 4:6, 6:4, 7:5. Эррани во втором круге оказалась сильнее Кэролайн Доулхайд (США) — 7:5, 7:5.

Сегодня, 30 августа, россиянка встретится со второй ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале обыграла белоруску Арину Соболенко.

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