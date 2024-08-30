Карлос Алькарас: я сделал шаг назад. Морально я не в порядке

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что сделал шаг назад в плане психологической подготовки. Напомним, во втором круге US Open — 2024 Алькарас сенсационно проиграл нидерландцу Ботику ван де Зандсхулпу (74-й номер мирового рейтинга) — 1:6, 5:7, 4:6.

«Чувствую, что вместо того, чтобы сделать шаги вперёд, я сделал их назад с точки зрения психологии. Не знаю почему. У меня было впечатляющее лето, я сделал шаг вперёд, но приехал сюда — и всё вернулось обратно. Морально я не в порядке, не знаю, как реагировать на проблемы.

У меня были моменты «отключения». Я всё ещё узнаю себя, и, может быть, мне нужно больше времени. Возможно, я тот тип человека, который требует от себя больше, чем необходимо», — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.