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Карлос Алькарас: я сделал шаг назад. Морально я не в порядке

Карлос Алькарас: я сделал шаг назад. Морально я не в порядке
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что сделал шаг назад в плане психологической подготовки. Напомним, во втором круге US Open — 2024 Алькарас сенсационно проиграл нидерландцу Ботику ван де Зандсхулпу (74-й номер мирового рейтинга) — 1:6, 5:7, 4:6.

US Open (м). 2-й круг
30 августа 2024, пятница. 04:20 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		5 4
6 		7 6
             
Ботик ван де Зандсхулп
74
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп

«Чувствую, что вместо того, чтобы сделать шаги вперёд, я сделал их назад с точки зрения психологии. Не знаю почему. У меня было впечатляющее лето, я сделал шаг вперёд, но приехал сюда — и всё вернулось обратно. Морально я не в порядке, не знаю, как реагировать на проблемы.

У меня были моменты «отключения». Я всё ещё узнаю себя, и, может быть, мне нужно больше времени. Возможно, я тот тип человека, который требует от себя больше, чем необходимо», — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.

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