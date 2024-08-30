Петрова: сетка US Open не стала легче для Медведева после вылета Алькараса

Бронзовый призёр Олимпийских игр в парном разряде, бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном рейтингах Надежда Петрова прокомментировала вылет испанца Карлоса Алькараса с US Open — 2024 и рассказала, как это отразится на шансах россиянина Даниила Медведева выйти в финал.

Напомним, во втором круге третья ракетка мира уступил представителю Нидерландов 74-й ракетке мира Ботику ван де Зандсхулпу — 1:6, 5:7, 4:6.

«Не могу сказать, что после вылета Алькараса с US Open сетка для Медведева стала легче. Но на одного потенциального победителя турнира стало меньше. Однако не забываем, что Даня Медведев движется на первого сеяного и все сложности будут здесь. Если Даня пройдёт Синнера, то у него будет больше шансов пройти в финал», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.