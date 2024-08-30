Надежда Петрова: вылет Мирры Андреевой с US Open во втором раунде — сенсация

Бронзовый призёр Олимпийских игр в парном разряде, бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном рейтингах Надежда Петрова высказалась о поражении Мирры Андреевой во втором круге US Open — 2024.

«Для меня вылет Мирры Андреевой с US Open во втором раунде был сенсацией. Я была уверена, что она поборется с Людой Самсоновой за выход в четвёртый круг. У Мирры была более-менее одна из хороших сеток по сравнению с нашими другими теннисистками. Поэтому для неё этот вылет тоже неожиданный, ведь она неплохо смотрелась на турнирах перед US Open.

Но против неё вышла теннисистка, которая показала хорошую и стабильную игру. Поэтому Мирра ничего не могла сделать и как-то противостоять. Крюгер старается совершать быстрый розыгрыш и играла очень плотно, а Мирра не любит играть в такой теннис. Ей нужна какая-то манёвренность. Крюгер просто не дала Андреевой сыграть в свой теннис», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.