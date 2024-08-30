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Олимпийская чемпионка Чжэн Циньвэнь вышла в четвёртый круг US Open — 2024

Олимпийская чемпионка Чжэн Циньвэнь вышла в четвёртый круг US Open — 2024
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Олимпийская чемпионка, седьмая ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь вышла в 1/8 финала US Open — 2024. В матче третьего круга она не испытала проблем с немкой Юле Нимайер (101-й номер рейтинга WTA) — 6:2, 6:1.

US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2024, пятница. 18:10 МСК
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Юле Нимайер
101
Германия
Юле Нимайер
Ю. Нимайер

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. За это время Циньвэнь выполнила восемь эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти. На счету Нимайер две подачи навылет, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В четвёртом круге Чжэн Циньвэнь сыграет с победительницей матча Донна Векич (Хорватия, 24) — Питон Стирнс (США). US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф.

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