Олимпийская чемпионка Чжэн Циньвэнь вышла в четвёртый круг US Open — 2024
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Олимпийская чемпионка, седьмая ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь вышла в 1/8 финала US Open — 2024. В матче третьего круга она не испытала проблем с немкой Юле Нимайер (101-й номер рейтинга WTA) — 6:2, 6:1.
US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2024, пятница. 18:10 МСК
7
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
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101
Юле Нимайер
Ю. Нимайер
Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. За это время Циньвэнь выполнила восемь эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти. На счету Нимайер две подачи навылет, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В четвёртом круге Чжэн Циньвэнь сыграет с победительницей матча Донна Векич (Хорватия, 24) — Питон Стирнс (США). US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф.
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