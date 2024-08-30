«Пора лететь домой». Хачанов опубликовал новый пост после вылета с US Open

22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал новый пост в социальных сетях после вылета с US Open. Напомним, в матче первого круга Открытого чемпионата США — 2024 Хачанов уступил 184-й ракетке мира из Великобритании Даниэлю Эвансу со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:7 (4:7), 6:4, 4:6.

«Пора лететь домой», — подписал фото Хачанов.

Фото: Социальные сети Карена Хачанова

В решающей пятой партии матча с Даниэлем Эвансом Карен Хачанов выигрывал со счётом 4:0 и 40:15 в пятом гейме на чужой подаче, но проиграл после этого шесть геймов подряд.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.