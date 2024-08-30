Алькарас: я приехал на US Open не таким свежим, как хотел

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас назвал одну из причин своего поражения в матче второго круга US Open — 2024 с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом (74-й номер мирового рейтинга) — 1:6, 5:7, 4:6.

«Я приехал сюда не таким свежим, как хотел. Но не хочу этим оправдываться. Но график правда плотный. Я из тех, кому нужно больше отдыхать между большими и важными турнирами. Мне нужно это обдумать. Посмотрим», — приводит слова Алькараса The Tennis Later.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.