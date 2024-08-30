Паула Бадоса вышла в четвёртый круг US Open, отыграв матчбол соперницы

29-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вышла в четвёртый круг US Open — 2024. В матче третьего круга испанка одержала волевую победу над румынкой Еленой-Габриэлой Русе (122-й номер рейтинга WTA) со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (10-8). В решающем сете Бадоса отыграла один матчбол соперницы.

Встреча продолжалась 2 часа 35 минут. За это время Бадоса выполнила восемь подач навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Русе два эйса, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В 1/8 финала Паула Бадоса сыграет с победительницей матча Виктория Азаренко (Беларусь, 20) — Ван Яфань (Китай). US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф.