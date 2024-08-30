Ван де Зандсхулп признался, что может завершить карьеру после этого сезона

74-я ракетка мира нидерландский теннисист Ботик ван де Зандсхулп рассказал, что он может завершить карьеру после окончания текущего сезона.

«В прошлом году я получил травму, и проблемы из-за неё продолжились и в этом сезоне. Существовала вероятность, что если такая боль будет сохраняться во время матчей, то я закончу.

Думаю, я дам себе время до конца года, а потом оценю ситуацию. Да, мысли были вполне серьёзные», — приводит слова ван де Зандсхулпа The Tennis Letter.

Напомним, в матче второго круга Открытого чемпионата США представитель Нидерландов одержал сенсационную победу над третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом — 6:1, 7:5, 6:4.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.