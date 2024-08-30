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«Мы не будем молчать». Кирьос высказался по поводу реакции Синнера на его слова

«Мы не будем молчать». Кирьос высказался по поводу реакции Синнера на его слова
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором отреагировал на слова первой ракетки мира Янника Синнера.

Напомним, австралиец заявил, что Синнера нужно дисквалифицировать после новостей о положительных допинг-тестах итальянца, после чего 23-летний теннисист заявил, что не хочет обращать на эти слова внимания.

«Как спортсмены мы используем свои платформы для того, чтобы всё было честно и равноправно. Это всё, что я сделал, и некоторые игроки расстроились. Мы знаем, что Синнер невероятный, великий игрок и одно из главных лиц спорта. Но если вы ждёте, что мы будем молчать… Мы не будем», — сказал Кирьос.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Однако Янник избежал дисквалификации.

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