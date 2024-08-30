Попырин: чувствую, что Джокович время от времени даёт тебе шанс выиграть

Австралийский теннисист Алексей Попырин высказался по поводу предстоящей встречи с сербом Новаком Джоковичем в матче третьего круга Открытого чемпионата США, вспомнив две предыдущие игры со второй ракеткой мира на турнирах «Большого шлема».

«Я искренне верю, что мог бы выиграть тот матч, если бы взял третий сет на Открытом чемпионате Австралии. Я чувствовал, что нахожусь в сильной позиции, я наслаждался каждым моментом. Джокович — очень сильный игрок, но я чувствую, что время от времени он даёт тебе шанс выиграть.

Думаю, на Уимблдоне он играл особенно хорошо. У меня было не так много брейковых шансов, а Новак очень хорошо смешивал свои подачи. Так что я чувствовал себя не так комфортно, как в Австралии. Думаю, это был самый близкий матч, и именно он задел меня больше всего. Потом я был разочарован, потому что чувствовал, что мог иметь шансы на победу.

Что я вынес из этих двух матчей, так это то, что могу соперничать с ним», — приводит слова Попырина Tennis World USA.